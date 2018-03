Ile Maurice: Passeport mauricien - Trois Congolaises arrêtées à l'aéroport détenues jusqu'au 28 mars

Le passeport ainsi obtenu sera envoyé en République du Congo. Là-bas, une attestation sera obtenue sur le nom de la Mauricienne à l'effet qu'elle a vécu au Congo pendant une période déterminée et qu'elle a donné naissance à des enfants sur le territoire congolais. Vu que ces Congolais sont soi-disant nés d'une mère mauricienne, ils sont ainsi éligibles à une carte d'identité nationale et à un passeport mauricien. C'est grâce à cette attestation qu'ils ont pu se procurer de ces deux précieux documents.

Entre-temps, au niveau du Central Criminal Investigation Department (CCID), l'enquête s'active sur Bosalo Bosete et Francis Enzema Crouche. Interpol a été sollicité pour vérifier leur identité, ainsi que des documents qu'ils ont utilisés, les extraits de naissance et les attestations délivrées au Congo à l'effet que leurs mères, des Mauriciennes, leur auraient donné naissance dans ce pays pendant qu'elles y résidaient. Le CCID cherche, en outre, à déterminer comment ils ont obtenu la nouvelle carte d'identité.

Elles étaient recherchées depuis le mercredi 14 mars. La police soupçonne Nerline Mputi Hector, Nbaye Bijou Hector et Luamba Murphy Hector d'avoir ourdi un complot en soumettant au Passport and Immigration Office (PIO) de faux documents émanant de la République démocratique du Congo pour obtenir un passeport mauricien.

