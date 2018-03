Ile Maurice: Affaire Boskalis - La défense réclame 8 heures pour contre-interroger Haak

L'interrogatoire et le contre-interrogatoire de Jan Cornelis Haak, dans le cadre de l'affaire Boskalis, devraient durer au total 16 heures. Soit, 8 heures pour la défense et 8 heures pour la poursuite. Demande formulée par les deux parties en cour intermédiaire, ce mercredi 21 mars, à l'appel du procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa.

Les avocats de la défense et ceux du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) ont également fixé des dates communes, soit entre le 25 mai et le 8 juin, pour l'audition du témoin néerlandais par visio-conférence. Ces dates seront communiquées à la Cour de Rotterdam. Ainsi que la durée de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire.

La cour néerlandaise devra déterminer les dates qui lui convient le mieux afin de mettre le témoin Jan Cornelis Haak à la disposition des autorités mauriciennes. Elle devra aussi se prononcer sur la durée de l'audition de ce dernier.

Par ailleurs, Me Rashid Ahmine, du bureau du DPP, a demandé à la défense de soulever des points de droit ou d'objection sur les documents qui seront produits en Cour avant que démarre le témoignage de Haak. «We cannot anticipate any issue of law», a répliqué Me Toorbuth qui représente Siddick Chady. Il a toutefois fini par agréer la demande de Me Ahmine.

Me Toorbuth a également présenté une motion indiquant qu'il sera désormais l'unique avocat à défendre Siddick Chady dans l'affaire Boskalis. Me Siven Tirvassen, qui l'assistait dans ce procès, ayant dû se retirer étant donné qu'il a été nommé au sein du Board du Public Bodies Tribunal.

Les deux accusés devront revenir en Cour le 12 avril pour connaître la date fixée par la Cour de Rotterdam.