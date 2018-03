Sénégal: Disparitions, vols et enlèvements suivis de meurtres d'enfants - L'etat installe la peur chez les délinquants

Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

«Les enlèvements d'enfants sont aujourd'hui une problématique sé- rieuse dans notre pays. Et le gouvernement a fait l'option d'être ferme: appliquer la loi, rechercher, traquer et juger les auteurs de ces forfaits.

Et, ce qui avait dé- rangé et intrigué plus d'un dans cette affaire, c'est que depuis leur kidnapping, personne n'avait signalé de cas de disparitions, ce qui avait amené certains à penser qu'il s'agirait d'enfants talibés... Il en sera de même pour les deux années suivantes, surtout en 2017 où un enfant de 12 mois a été volé en pleine commémoration du 137ème Appel de Seydina Limamou Laye.

Après avoir été enlevée, elle avait été violée puis tuée par son ravisseur. Dé- but mai 2014, l'image de l'alerte (sur la 2Stv) des parents du jeune Mohamed, un enfant enlevé par des gens qui voulaient le sacrifier, avait choqué plus d'un. Aussi, il faut souligner l'enlèvement, le 14 août 2015, de 4 enfants à Dagathie Sarr, dans le département de Louga, par des individus à bord d'un véhicule.

Durant la même période, un autre inconnu a été arrêté par les Forces de l'ordre pour avoir séquestré 6 enfants dans une maison à Garage-Darou pendant 72 heures. L'on se rappelle, la psychose des vols d'enfants avait pris de l'ampleur la veille et durant les précampagne et campagne pour la présidentielle de 2012.

Et le Commissaire divisionnaire, Abdoulaye Diop, directeur de la Sécurité publique, face à la presse, hier mardi, a promis d'installer la peur dans le camp des malfaiteurs. «Les délinquants, où qu'ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice», a-t-il dit.

