Sénégal: Pensions de retraite des fonctionnaires civils et militaires - Une nouvelle mesure effective en juillet prochain

Le projet de loi n°07/2018 portant création d'un régime complémentaire de pension de retraite des fonctionnaires civils et militaires a été adopté hier, mardi, par l'Assemblée nationale. Une mesure qui cadre avec les orientations stratégiques de l'axe II du Plan Sénégal Emergent (Pse) intitulé «Capital humain, protection sociale et développement durable».

Selon le texte, cette réforme vise à renforcer les systèmes de prélèvement obligatoire et augmenter la capacité contributive dans la prise en charge des besoins en matière de protection sociale.

Le ministre de l'Economie, des finances et du plan Amadou Ba, d'expliquer que la croissance des traitements et salaires, durant la période de 2000-2012, a augmenté l'écart entre le dernier salaire perçu et la première pension de retraite, en dépit de l'élargissement de l'assiette soumise à cotisation qui a permis une hausse continue des nouvelles pensions.

En dépit de tout cela, les attentes des nouveaux pensionnés devenaient de plus en plus préoccupantes. Des députés comme Cheikh Bamba Dièye, Abdoulaye Mactar Diop, ont souhaité qu'il y ait débat sur cette question parce que fondamentale pour les agents ayant rendu de bons et loyaux services à l'Etat. Ce que le camp de la mouvance présidentielle a rejeté au motif que le projet doit passer sans débats.