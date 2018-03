Sénégal: Lutte contre l'extrémisme violent - Les acteurs listent les entraves aux poursuites judiciaires

Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

Pour la conseillère juridique à l'ambassade des Etats-Unis à Dakar, Gail Fisk Malone, pour décortiquer l'extrémisme violent, il faut étudier les causes qui poussent certaines personnes à adopter des positions radicales. Mieux, il faut aussi, pense-t-elle, remettre en cause les méthodes de lutte.

Par ailleurs, il ajoute qu'il y a un grand débat autour du dilemme entre l'impératif de respecter les droits humains et celui de la préservation de la sécurité des Etats. En présentant les recommandations pour une meilleure gestion de l'extrémisme violent, Bacary Samb a aussi souligné l'importance du dialogue entre acteurs de la justice et les défenseurs des droits humains afin que les réponses apportées soient collégiales et réfléchies. Lutter contre le terrorisme de manière efficace revient aussi à harmoniser les législations.

