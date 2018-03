Sénégal: Le secteur privé national liste ses goulots d'étranglement

Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

Daouda Thiam a aussi relevé les difficultés rencontrées par le privé sénégalais pour accéder aux marchés publics. « Les sociétés multinationales sont aujourd'hui présentes au Sénégal et ont les moyens financiers parce que, ayant un levier important sur les finances internationales, pour gagner un certain nombre de marchés. C'est pourquoi l'opérateur économique lamda ne se retrouve pas dans ces gros marchés de l'Etat », a-t-il laissé entendre.

Aujourd'hui, tout semble croire qu'on est train de dire que la Chambre ne fait pas bien son travail. Or, depuis 1983, c'est la Chambre de commerce qui gérait le port. Actuellement, nous ne pouvons même être reçu par le directeur du Port pour régler cette question », se désole Daouda Thiam, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar.

Le secteur privé national est déterminé à jouer pleinement son rôle dans le développement économique et social du pays. En effet, lors d'une rencontre d'échanges qui s'est tenue hier, mardi 20 mars, à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, les opérateurs économiques ont diagnostiqué les maux dont fait face le privé.

La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, en partenariat avec le secteur privé national, a organisé hier, mardi 20 mars, une rencontre d'échanges et de partage sur le thème : « Ces goulots qui étranglent le secteur privé national : Diagnostic et perspectives ».

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.