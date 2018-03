Sénégal: Lutte contre la traite des personnes - Avocats, procureurs et substituts généraux renforcent leurs capacités

Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

Mody Ndiaye de la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, rassure pour sa part de la diminution de la traite sur le plan international à partir du Sénégal car des réseaux sont démantelés. Et de révéler que la mission d'alerte et de veille dévolue à la Cnltp se poursuit pour éradiquer la traite des personnes.

La rencontre pour la formation est organisée avec l'appui de l'organisme des Nations unies contre la drogue et le crime organisé. Interrogé, sur la recrudescence des rapts et enlèvements d'enfants. Issa Saka de l'Onudc pense que le phénomène apparait comme une des manifestations de la traite.

Un atelier de renforcement des capacités des procureurs généraux, avocats et des substituts généraux sur la traite des personnes se tient depuis hier, mardi, à Saly-Portudal, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Ces derniers sont perçus comme des acteurs principaux dans la chaine de protection et de prise en charge des victimes.

