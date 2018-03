Afrique de l'Ouest: Règlementation des bureaux d'information sur le crédit - Le Sénégal se normalise à la directive de l'UEMOA

Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba, a indiqué que la Côte d'Ivoire et le Niger qui ont déjà modifié la loi dans ce sens, ont enregistré des effets positifs sur la base de données du Bic.

Toutefois, le consentement explicite et préalable du consommateur est obligatoire avant toute collecte ou diffusion des informations le concernant. Il s'y ajoute que le partage de ces données doit être basé sur les principes de réciprocité et de confidentialité.

Selon le document, la vocation du Bic est de collecter des données auprès des organismes financiers, des sources publiques et de grands facturiers (sociétés de téléphonie et sociétés de fournitures d'eau et d'électricité) sur les antécédents du crédit ou du paiement d'un client.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.