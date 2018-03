Cote d'Ivoire: Electricité - Abidjan accueille le premier salon

Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

Expliquant les raisons qui ont motivé le choix d'Abidjan, les acteurs de l'électricité avancent : « Le choix de la Côte d'ivoire n'est pas fortuit. Il relève à la fois de sa position géostratégique, de son poids économiques sur le continent et son rôle de locomotive en Afrique de l'Ouest, mais aussi et surtout de la volonté du pays de relever son défi énergétique ».

Sont attendus à cet évènement, selon les organisateurs, près d'une centaine de fabricants d'équipements, distributeurs, bureaux d'études, fournisseurs d'électricité, installateurs, donneurs d'ordres, bailleurs de fonds et donneurs d'ordre ... venus d'une dizaine de pays d'Afrique et représentant de toutes les branches de l'électricité et d'énergies renouvelables, de la production d'énergie électrique à l'efficacité Energétique, en passant par les réseaux de transport et de distribution, le contrôle, l'automation etc.

Annoncé au cours d'une conférence de presse, le mardi 20 mars «Elec expo Abidjan » est une plateforme qui réunira les plus grands acteurs de toutes les branches de l'électricité et d'énergies renouvelables.

