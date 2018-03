Cote d'Ivoire: Insalubrité et insécurité - Des préoccupations majeures pour la population de Jacqueville

Chefferie traditionnelle, chefs de famille, responsables de générations, jeunes et femmes, tous de Jacqueville se sont réunis le 20 mars, dans ladite ville.

Leurs échanges ont essentiellement porté sur le développement local.

L'initiateur de cette rencontre, Yves Davous, situant son contexte, a signifié qu'elle vise à organiser les filles et fils de Jacqueville pour impulser son développement.

En effet, déplore-t-il, la ville est en proie à l'insécurité et l'insalubrité. En outre, aucune disposition n'est prise pour freiner la mort en cascade des jeunes qui viennent les week-ends à la plage.

A l'en croire, il a, à titre personnel, déjà mené des actions sociales en faveur des femmes et des communautés Cedeao et religieuse de Jacqueville en leur apportant son appui matériel (vivres, pagnes) et financier de plus de 3 millions de Fcfa.

Toutefois, Yves Davous a promis réhabiliter la grande mosquée et le stade municipal pour le grand bonheur des populations.

Il a été officiellement présenté aux autorités traditionnelles pour avoir affiché de grandes ambitions pour le département. Aské Roger Blanchard, agent de mairie, a loué son implication dans le développement local.

Pour le 2e adjoint au maire, Anem Gogoua, il est important de travailler en synergie. Pour lui, c'est ensemble qu'ils pourront mettre en place une brigade de salubrité, une brigade de sécurité et un système de sauvetage à la plage et lutter contre la pauvreté et les accidents de circulation devenus récurrents.