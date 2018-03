Cote d'Ivoire: Assemblée annuelle de la BAD - La Corée du Sud annonce qu'elle est prête

Pour la Bad cette opération est la première obligation globale de référence en 2018, après l'emprunt obligataire de 2 milliards de dollars d'une de 5 ans effectué en 2017.

Du 21 au 25 mai, auront lieu les Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Busan (Corée du sud). Dejà, le vice-Premier ministre coréen, Kim Dong-yeon, a rassuré la banque que son pays est prêt pour ces assemblées 2018. Une déclaration faite lors d'une visite du président du groupe de la Bad Akinwumi Adesina en Corée il y a une semaine.

Selon Kim Dong-yeon, « ces Assemblées sont l'occasion, pour son pays, d'approfondir ses relations avec la Banque africaine de développement, mais aussi avec les gouvernements et le secteur privé africains ». Cette réaction confirme non seulement les bonnes relations entre la Corée du sud et les pays africains, mais aussi la confiance placée en la banque, qui vient d'être notée triple A par les agences de notation internationales Moody's, Standard &Poor's.

Cette notation montre la solidité de la Bad. Mieux, elle est le reflet du dernier emprunt émis par la banque panafricaine à Londres, d'un montant de 2 milliards de dollars américains (près de 1000 milliards Fcfa), au taux de 2,625%, avec une maturité de 3 ans.

Pour la Bad cette opération est la première obligation globale de référence en 2018, après l'emprunt obligataire de 2 milliards de dollars d'une de 5 ans effectué en 2017.

Actuellement d'autres défis attendent l'institution, entr autres la communication sur les opportunités d'investissement en Afrique, les échanges bilatéraux etc. le président Akinwumi Adesina l'a encore évoqué lors de sa visite à Séoul (Corée du Sud) avec le vice premier ministre Dong-yeon. Ce dernier, selon la banque, a affiché le désir de son pays d'élargir son engagement stratégique avec l'Afrique. C'est-à-dire «développer une plate-forme d'échange et d'apprentissage, qui permettrait aux jeunes professionnels coréens talentueux de mettre leurs compétences au service des secteurs public et privé des différents pays membres de la banque ».