Sénégal: Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'intérieur - «Les commissariats seront renforcés en moyens materiels et humains pour faire face à ce phénomene»

Effectuant le déplacement au chevet de la famille du Serigne Fallou Diop, ce bébé de 28 mois retrouvé mort dans un piteux état, avant-hier lundi, après 4 jours de disparition, pour apporter son soutien moral et celui de la Nation, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a annoncé que le gouvernement accorde «du sérieux» à cette affaire.

«J'ai trouvé une famille certes éplorée par cette perte tragique, mais elle est digne dans l'épreuve. Mon département mettra tout en œuvre pour que les responsables de ces actes odieux soient démasqués et sévèrement punis. Aussi, je voudrais rassurer l'ensemble de nos concitoyens que, d'ores et déjà, des dispositions sont prises pour renforcer les commissariats en moyens matériels et humains pour faire face à ce phénomène», a assuré le ministre.

Revenant sur le renforcement des moyens de la Police et de la Gendarmerie pour faire face au phénomène des enlèvements et vols à travers Radio Sénégal Internationale (RSI), il a ajoutera: «Quand je prends le cas de Rufisque, c'est valable également pour les endroits où il y a ces problèmes de sécurité, la Police et la Gendarmerie sont en train d'assurer une meilleure présence aujourd'hui dans ces différents endroits. Déjà, au niveau de Rufisque, on a prévu la construction de deux commissariats de police» explique Aly Ngouille Ndiaye.

D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur dit avoir donné «des instructions» dans ce sens. «Je les ai moi-même visités hier nuit, vers minuit, j'ai pu comprendre les problèmes d'insécurité qui se posent dans ces différents quartiers».