Sénégal: Diplomatie - Le nouvel ambassadeur du Congo au Sénégal a pris ses fonctions

Né en 1952, à Brazzaville, Jean-Luc Aka Evy, docteur d'Etat (Lettres et sciences humaines) de l'université de Paris 1, a effectué sa carrière en tant que coordonnateur de la formation philosophie de l'université Marien-Ngouabi. Pendant plus d'une trentaine d'années, il a exercé la fonction de commissaire général du Festival panafricain de musique. Son dernier poste au Congo était celui de directeur général de la Culture.

Le nouveau représentant du Congo au Sénégal a succédé à Pierre-Michel Nguimbi. Cette nomination a été effectuée lors de la restauration de la dynamique enclenchée par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, l'année dernière, pour renouveler les ambassadeurs du Congo auprès des pays amis. L'ancien homme de la culture veillera à raffermir les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Congo.

