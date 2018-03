Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

Toute porte à croire que le président de la République a exhorté le Djoliba, unique représentant du pays sur la scène africaine et son staff à « persévérer » sur cette voie pour offrir davantage de bonheur au peuple et aux supporters qui les soutiennent « au Rwanda et partout dans le monde ».

Le président de la République, chef de l'Etat, Ibrahim Boubacar Kéita s'est réjoui de la qualification des Rouges de Bamako et félicite le club. En visite à Kigali, c'est le ministre du Commerce Abdel Kader Konaté « Empé » qui a adressé le message de félicitation aux joueurs et à tout le staff technique du Djoliba. « Au nom du peuple malien ».

