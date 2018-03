Sénégal: Journée mondiale de lutte contre la tuberculose - Abdoulaye Diouf Sarr mobilise les acteurs pour la riposte

En phase avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Plan international, le ministère des Forces armées, le ministère de l'Education nationale et autre, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et l'action sociale a réitéré son engagement hier, mardi 20 mars, de mener une lutte multisectorielle pour mettre fin à la tuberculose. Dans cette synergie, Diouf Sarr et cie envisagent un plan d'action visant à détecter et éliminer cette maladie. .

Le ministre de la Santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué ainsi que le programme «END TB » est mis en place au Sénégal et il consiste à «mettre fin à la tuberculose».

Il a aussi rappelé que «cette stratégie vise à mettre un terme à l'épidémie mondiale de tuberculose, en réduisant de 95% le nombre des décès par tuberculose et de 90% l'incidence entre 2015 et 2035» M. Sarr s'exprimait à l'occasion d'une rencontre avec la presse en perspective de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose.

Pour le ministre, cette rencontre a pour but de « faire mieux connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette maladie et pour que de grands efforts soient consentis afin de mettre fin à l'épidémie mondiale de tuberculose ».

Le ministre a également fait part de son engagement, de concert avec le ministère de la Justice, à lutter contre la tuberculose dans le domaine de la justice et dans le milieu carcéral en particulier. Et de poursuivre en affirmant que «dans le domaine de l'éducation nationale, il est prévu un plan d'action consistant à élaborer des livres de bande dessinée pour une meilleure sensibilisation des élèves».

Le ministre Diouf Sarr a également signalé que dans le cadre du concept armée et nation, «le ministre des Forces armées a aussi réitéré son engagement à participer en tant que acteur dans la lutte pour mettre fin à la tuberculose».

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est prévue le 24 mars, sous le thème : «mobilisons les leaders pour mettre fin à la tuberculose ». D'après l'OMS, «au cours des dernières décennies, la tuberculose, responsable de 4500 décès par jour, reste la principale cause infectieuse de mortalité dans le monde ».