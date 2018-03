Angola: Des écologistes recommandent la plantation d'arbres à Luanda

La célébration de la Journée mondiale des forêts et des arbres a débuté le 10 avril 1872 dans l'État américain de Nebraska (États-Unis). Son mentor a été le journaliste et homme politique Julius Sterling Morton, qui a encouragé la plantation d'arbres à Nebraska, promouvant «Arvor day» (Journée de l'arbre).

À son tour, l'environnementaliste Matias da Conceição a renforcé l'alerte aux différents secteurs pour la nécessité d'adopter des modèles de vie durables, de promouvoir une gestion équilibrée des ressources naturelles et de créer une culture de préservation de l'environnement, de lutte contre l'exploitation illégale et l'abattage aveugle d'arbres.

Pour Maria Eugenia de Almeida, chaque citoyen doit être conscient de planter un arbre dans sa maison, son quartier ou sa ville, et c'est alors seulement qu'il contribuera à son bien-être et à un environnement sain.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.