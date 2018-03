Angola: Yuri da Cunha annonce un nouveau CD pour mai

Yuri da Cunha a commencé sa carrière musicale à l'âge de 21 ans à Sumbe, Cuanza Sul, sa région natale, et son premier album intitulé "É tudo Amor" a été publié en 1999, "Eu", en 2005, et "Kuma Kwa Kie", 2009.

Il a affirmé que les chansons proposées décrivent la vie quotidienne de la société angolaise, appellent au maintien et au respect des valeurs civiques et morales.

Le musicien a considéré l'album comme plus mature parce qu'il a compté sur la participation de musiciens nationaux et étrangers, en particulier la chanteuse brésilienne Ivete Sangalo, Prise, du Nigeria, Fabregaz, de la République démocratique du Congo, et Stong Boy, de la République du Ghana.

