Sénégal: Pod et Marichou - Les succès d'une série sénégalaise

Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

En plus de tous ces points, il y a un message derrière chaque épisode. Pod et Marichou est une série qui s'avère passionnante et rebondissant. Il suffit de regarder un épisode pour en devenir accro.

L'équipe de Pod et Marichou est présente sur tous les réseaux sociaux que nous utilisons, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou Snapchat... Dès qu'un épisode est mis en ligne, une publication est aussi faite pour en aviser les internautes. Par ailleurs, plus besoin d'abandonner ses occupations ménagères car la série est accessible sur Youtube. Le fond des marmites ne risque pas de brûler.

Ils mettent en avant leur langue nationale : le wolof. Primo, le film est non seulement compris par tous les sénégalais mais il met également les acteurs à l'aise. Secundo, pour que les téléspectateurs des pays voisins puissent aussi la visionner et la dévorer, des sous-titres sont mis à leur disposition.

On y retrouve tous les ingrédients qui permettent à un grand nombre de téléspectateurs de s'identifier à travers les acteurs et leurs quotidiens : la vie de couple, l'amour, la polygamie, les problèmes de caste, les sectes, la politique, l'argent, le banditisme... D'après Dakarbuzz, c'est une première expérience pour la plupart des acteurs. «Ils ne sont ni experts, ni formés pour les caméras. Ce qui ne leur a pas empêché de connaître un succès éclatant auprès du public»

Ils nous entraînent dans leur univers en s'efforçant de montrer les réalités des sociétés africaines. Et ce n'est pas tout. Selon les interviews diffusées sur internet, la mère de l'actrice Eva est réellement sa mère. Il en est de même pour Chabi. Il s'avère également que Pod et Momo (le frère de l'acteur) sont réellement de la même famille.

Ils vivront heureux et semblent inséparables jusqu'au jour où l'ex de Pod décide de revenir. Cette série à l'eau de rose est diffusée pour la première fois sur YouTube le 10 mai 2016. Réalisée par Khalifa Ba, la série connaît un immense succès au Sénégal et fait fureur dès ses débuts.

Pod ayant vécu 6 ans avec une fille qui l'aimait et qui a tout fait pour lui et de l'autre côté Marichou, mannequin international. Mais le sentiment qui les unit est très fort. Un amour qui les verra s'unir par les liens sacrés du mariage.

Pod et Marichou est une série qui retrace une histoire d'amour entre deux jeunes Sénégalais. Cependant leur union ne sera pas facile à cause de leurs passés respectifs.

Copyright © 2018 Les Echos. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.