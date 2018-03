Angola: Des projets d'eau à l'Expo 8ème FMA

Brasilia (Des envoyés spéciaux) - Des projets sur la gestion des bassins hydrographiques de l'Angola et la construction de barrages, en particulier celui de Lauca, sont exposés à l'Expo du 8ème Forum Mondial de l'Eau (FME), qui a lieu à Brasilia, au Brésil.

Dans l'exposition, l'Angola dispose d'un stand de 72 mètres carrés, mis en place par le Ministère de l'Energie et de l'Eau, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, dans le cadre de leur participation au 8e FME, qui rassemble plus de 160 pays.

L'initiative vise à partager des informations avec d'autres exposants et participants à cet événement international, ainsi que la mise en place de partenariats possibles.

Le stand de l'Angola, qui est ouvert officiellement ce mercredi par les ministres de l'Energie et Eau, João Baptista Borges et de l'Environnement, Paula Francisco, qui représentent le pays à cet événement, a déjà reçu plus de 251 visiteurs depuis le 18 mars.

Sur place, des informations sur les 77 bassins versants de l'Angola sont fournies aux visiteurs en vidéos et sur des affiches imprimées.

Des informations sur les services offerts à la population par les entreprises publiques de l'eau et d'assainissement dans les provinces de Luanda (EPAL), Benguela (EASB), Huambo et Uíge, ainsi que l'ONG Development Working (DW) sont également exposées dans le stand angolais.

Comme l'Angola, plusieurs pays participant au 8ème Forum mondial de l'eau partagent leurs expériences à l'Expo.

Le stand de la République du Sénégal est l'un des plus attractifs de cette exposition à cause de ses cultures (danse et musique) et principalement parce que ce pays accueillera le 9e Forum mondial de l'eau, qui se tiendra en 2021.