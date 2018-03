Sénégal: La grosse pagaille de la Sénégalaise des Eaux ( SDE)

Le syndrome SDE s'impose impuissamment au fil des années comme un monstre au dessus de nos têtes. L'on se rappelle de l'affaire de l'usine Keur Momar SARR, tombée en panne et qui avait fait grosse polémique entre l'ancien Premier ministre, l'égérie Aminata Touré et le Directeur Général de la SDE d'alors Mamadou DIA. Chapeau à l'ex Premier ministre qui a su dire stop. Les dégâts collatéraux étaient énormes. Le ton était dur du côté de la Primature. Et depuis, quasiment rien n'a changé. Dans les tuyaux. Défenestré aux commandes de la SDE, l'ex DG Mamadou DIA fut bombardé Chef d'un département stratégique au Groupe français Eranove à Paris. Le supplice de la Société de distribution des Eaux ( SDE ) perdure. » Messieurs et Mesdames, prenez votre mal en patience, car nous travaillons pour rétablir les choses « . Un discours à satiété que nous sert la direction générale de la SDE. Patati, Patata. Silence passez à l'échafaud !.

Les habitants dans plusieurs quartiers de Dakar (capitale sénégalaise) et même dans les régions à l'intérieur du pays souffrent dans leur chair, pour des pénuries d'eau, devenues un rituel. Pendant que la SDE, elle, s'en fout éperdument. Comme si c'était dans le cours normal des choses. Qui protège la SDE, s'interrogeait Confidentiel Afrique ?. Pourquoi le régime Macky SALL n'a pas encore tapé sur la table ?. Avec fermeté. Une coupure, deux coupures, ça se pardonne. Mais une cascade de pénurie en temps réel, sur une grande partie du réseau de la capitale et des villes du pays, sur plusieurs jours, révulse. Cette question d'approvisionnement correct en eau était une forte demande sociale quand le Président Macky SALL accédait au pouvoir en 2012.

Copyright © 2018 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.