Afrique de l'Ouest: Amadou Gon Coulibaly - "La Côte d'Ivoire a levé 1115 milliards Fcfa pour l'Eurobond 2018"

Le road show mené du 9 au 15 mars 2018, et dirigé par le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, a… Plus »

« Plusieurs facteurs ont milité en faveur de cette nouvelle sortie sur le marché international, notamment, la profondeur limitée du marché régional, la forte exposition des investisseurs sur le marché régional, mais surtout la possibilité pour nous de nous financer à long terme, sans risque de change et à des taux plus bas, sur un marché euros de plus en plus profond », a dit le Premier ministre. Qui n'a pas manqué de rassurer sur le risque de surendettement. « Tous les indicateurs de solvabilité et de liquidité de la Côte d'Ivoire demeurent en dessous de leurs seuils respectifs, dans le scénario de base », fait-il remarquer.

