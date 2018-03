Centrafrique: L'ONU dénonce les violences qui sapent les efforts de réconciliation

Finalement lors des débats, des délégations ont noté les progrès réalisés dans le cadre de l'Initiative de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation articulée autour d'une stratégie pour restaurer la stabilité du pays. Mais pour l'ONU, l'appui au processus de paix doit se concentrer sur le dialogue pour la réconciliation en se basant sur la société civile, y compris les femmes et les jeunes.

S'agissant de la lutte contre l'impunité, l'Experte a noté des signes encourageants, avec notamment le procès historique de l'ancien chef anti-Balaka Andjilo. Pour autant, plusieurs entraves au retour de l'État de droit et à l'affirmation de la chaine pénale persistent, laissant libre cours à de nombreux cas de justice populaire, dont la plupart sont constitutifs de traitement cruels et inhumains.

Face à la recrudescence préoccupante de la violence et de la haine ethnique, la communauté internationale devait rester engagée envers la République centrafricaine pour éviter de nouvelles violations massives, a plaidé M. Gilmour. Dans ce contexte, il a condamné l'assassinat de six personnes travaillant dans le domaine de l'éducation dans le Nord-Ouest du pays.

