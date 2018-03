Burkina Faso: Procès du putsch manqué - Controverse autour du statut du tribunal militaire

Donc une telle demande formulée tardivement est irrecevable», explique Me Farama. A l'issue de ces différents échanges, l'audience a été suspendue pour reprendre le jeudi 22 mars pour l'examen des préliminaires et les mémoires déposés auprès du tribunal.

A la reprise à 16h07mn, Me Christophe Birba introduit une nouvelle requête qui consiste à récuser le président du tribunal et son conseiller Emmanuel Konane. «L'article 26 du code de justice militaire dit clairement que lorsqu'un juge a déjà connu d'un dossier en tant qu'administrateur, il ne peut plus juger de ce dossier. Hors, en 2016, Seydou Ouédraogo a connu de cette affaire à travers une décision de justice appelée ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction militaire.

La partie civile rappelle quant à elle, que le tribunal militaire a été créé en 1994 et que le décret incriminé n'est qu'une loi modificative. Elle conclue donc que le tribunal dirigé par Seydou Ouédraogo est belle et bien compétent pour juger. Suite à ces différentes interventions, l'audience sera suspendue à nouveau aux environs de 15h.

Ce qui selon lui, est contraire à la loi. «Nous ne pouvons pas plaider devant vous parce que vous êtes irrégulièrement constitués. Et nous l'avons fait savoir depuis deux jours. Vous avez donc eu le temps nécessaire pour vous conformer à la loi», martèle Me Bonkoungou.

Pour eux, le décret qui désigne les juges siégeant, date de 2016 alors que la désignation est valable pour un an. Par conséquent, «la juridiction est irrégulière», fait remarquer Me Paulin Salembéré, l'un des avocats de la défense.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.