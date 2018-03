Cote d'Ivoire: Diplomatie - Le pays crée un consulat général à Lyon

Le Président de la République Alassane Ouattara a pris une ordonnance portant création d'un consulat général de la République à Lyon, en France. L'annonce a été faite, ce mercredi 21 mars, par le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné à l'issue du Conseil des ministres.

« Cette décision veut répondre aux besoins d'assurer une gestion plus efficace et plus proche de la diaspora en France. Les populations ivoiriennes vivant dans la région lyonnaise et celles voisines pour bénéficier d'une meilleure prise en charge et protection dans leurs démarches administratives », a justifié le ministre de l'Economie numérique, de la poste et de la communication

Il a par ailleurs annoncé que l'ambassadeur Aka Ezoua Lambert a été nommé, lors du conseil des ministres, en qualité de consul général de la République de Côte d'Ivoire à Lyon.