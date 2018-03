Congo-Brazzaville: Santé publique - Les districts sanitaires appelés à guérir plus de malades

Le ministre des Finances et du budget, Calixte Nganongo, a échangé le 21 mars à Brazzaville, avec… Plus »

Cette décroissance s'explique parfois par le retard de consultation de la femme enceinte, le mauvais accueil des services de santé, les antivaleurs et bien d'autres. Ces mauvais résultats ont été constatés au niveau de la vaccination des enfants avec le BCG, Pentavalent et celui contre la rougeole.

Selon lui, les stratégies de l'année en cours sont axées sur la formation des cadres, la santé de la mère et l'enfant, les campagnes de vaccination de zéro à onze mois, la promotion de la disponibilité et l'accessibilité du médicament, la revitalisation du district sanitaire, etc. « sur cent malades, les districts sanitaires doivent guérir quatre-vingt-quinze patients et les cinq autres seront orientés vers le Centre hospitalier universitaire. Nous avons l'obligation de planifier pour cette année, parce que la santé c'est un dénominateur pour un développement et pour toute la santé humaine », a-t-il indiqué.

