Mauritanie: Toujours plus de Maliens réfugiés en Mauritanie

Selon lui la situation pourra être stabilisée avec le déploiement de l'armée malienne et les troupes du G5 Sahel. Et quand on lui demande si le pays sera près pour le scrutin prévu cette année, Zahabi Ould Sidi Mohamed assure que le processus est en cours. "Le premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a eu des discussions avec les groupes signataires et une feuille de route a été convenue." Les groupes armés auront un rôle à jouer dans la sécurisation de certains bureaux de votent. "Les déplacés pourront voter dans les camps de réfugiés".

"Il y a des gens qui ne veulent pas de la paix, qui font tout pour la situation pourrisse", estime Zahabi Ould Sidi Mohamed, le président de la Commission nationale en charge du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Il a par ailleurs été chef de la diplomatie malienne et ministre de la Réconciliation. "Il ne faut pas tomber dans leur piège." Il reconnait l'insécurité dans certains régions mais demande à plusieurs reprises de ne pas céder à la panique. "Je comprends que les populations essaient de fuir ces zones là, mais je reste optimiste quant au processus de cantonnement", dit Zahabi Ould Sidi Mohamed.

