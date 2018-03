Afrique: Ligue des champions - L'AC Léopards accuse l'AS Togo Port de tricherie !

Même son de cloche à la FTF (Fédération togolaise de football) qui nous informe que la licence du joueur a été bien fournie par la CAF après vérifications des documents en vigueur. En revanche, on apprend que Sangaré ferait l'objet d'un litige entre deux centres de formation dont l'un au Mali. Mais pas de quoi remettre en cause la place de l'AS Togo dans la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF.

Contacté par nos soins, les responsables de l'AS Togo Port se montrent sereins. Le club confirme avoir reçu une note de la CAF pour apporter des éclaircissements sur la situation du joueur. Ce qui a été fait depuis plusieurs semaines et l'instance n'a plus donné suite. D'ailleurs, Sangaré a participé aux dernières rencontres des Dockers face à Al Hilal (2-0, 1-3). « Si la CAF a reçu la plainte et n'a pas donné suite, c'est qu'il n'y a pas de problèmes majeurs. L'AS Togo Port a eu sa qualification sur le terrain et ne se reproche rien« , indique t-on.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.