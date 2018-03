Cote d'Ivoire: Élections sénatoriales 2018 - La liste RHDP Abidjan lance sa campagne

Dans la « Profession de foi » des candidats lue par Mme Ouattara, elle a indiqué que le Sénat est une véritable chambre d'intercession en faveur d'une décentralisation réussie au bénéfice des élus locaux et des populations.

La liste du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), conduite par N'Dohi Yapi Raymond, maire de Koumassi et président de la coordination des maires Pdci-Rda de Côte d'Ivoire et sa colistière Ouattara née Coulibaly Maman, 3e adjointe au maire de la commune de Yopougon, a procédé au lancement de sa campagne, le mardi 20 mars 2018, à la mairie de Yopougon. C'était en présence du ministre Gilbert Kafana Koné, député maire de la commune de Yopougon et par ailleurs président de l'Union des villes et communes de Côte d'ivoire (Uvicoci).

« Ces premières élections sénatoriales à Abidjan, nous offre l'opportunité de reconnaître toute la vision proactive vers l'émergence nationale du Chef de l'État qui, avec l'avènement de la IIIe République, s'est engagé à doter notre pays d'institutions fortes de gestion démocratique », a déclaré N'Dohi Yapi Raymond, tête de liste de la candidature Rhdp.

Selon lui, ces élections dont les électeurs sont les députés, les conseillers municipaux et les conseillers du District élus, visent à donner l'écho à toute la population de cette circonscription électorale et par-delà, à toute la nation, le signal d'une République des valeurs renforcées, avec une institution nouvelle à laquelle l'histoire l'associe.

C'est à juste titre qu'il a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude au Président de la République Alassane Ouattara et au président Henri Konan Bédié, président du Présidium du Rhdp pour la confiance placée en lui, afin de conduire la liste « Rassemblement et paix » de cette alliance politique « qui compte plusieurs compétences qui auraient pu toutes aussi bien être à nos places », a-t-il soutenu.

Avant d'ajouter: « nous sommes en mission au sein de cette institution qu'est le Sénat, nous en sommes conscients et nous nous engageons à la tâche ».

Dans la « Profession de foi » des candidats lue par Mme Ouattara, elle a indiqué que le Sénat est une véritable chambre d'intercession en faveur d'une décentralisation réussie au bénéfice des élus locaux et des populations.

Il a pour objectif d'assurer la mise en place effective, le suivi et l'évaluation des mécanismes de décentralisation et de transfert des compétences aux collectivités, la confirmation du statut de l'élu local et aussi des personnels des collectivités conformément à la loi de 2002 sur le cas, la prise en charge des préoccupations de base des populations, la sécurité urbaine, la gestion des ordures et l'environnement, la construction et la réhabilitation des infrastructures économiques, le développement d'un véritable leadership local dans la réalisation du projet d'émergence nationale.

Les élections sont prévues le 24 mars prochain.