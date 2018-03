Afrique: 8ème forum mondial de l'eau de brasilia - Après le Brésil, le Sénégal prend le relais

BRASILIA - Le 8ème Forum mondial de l'eau a levé ses rideaux hier, à Brasilia, sous une clémente canicule. C'est vers les coups de 9 h (13 heures au Sénégal) que le Premier ministre, Mahammed Abdallah Boun Dionne a foulé le tapis rouge d'Itamaraty Palace, reçu par le ministère des Affaires étrangères du Brésil.

La chaleureuse poignée de mains très appuyée, les échanges ponctués de sourires pendant quelques minutes entre le Président brésilien, Michel Temer, et le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, sont immortalisés par une nuée de journalistes photographes et cameramen agglutinés dans un coin de l'immense hall d'accueil de Itamaraty Palace.

Quelques minutes plus tard, la voix du chef du Gouverment du Sénégal retentit pour délivrer le message du Président Macky Sall empêché pour «une contrainte de dernière minute», explique le Premier ministre, après avoir exprimé au Président Temer combien sa délégation et lui ont été honorés de «la marque d'hospitalité» dont ils ont fait l'objet.

Le Premier ministre, insistant sur l'importance que l'eau a toujours revêtu depuis les temps immémoriaux, rappelle une sagesse africaine : «l'eau est le commencement et la fin. Tout commence et finit par l'eau». Ensuite, le chef du gouvernement effectue une courte plongée dans l'histoire en la matière entre le Sénégal et ses voisins en évoquant la naissance de l'Omvs en 1972 et de l'Omvg en 1978. C'est la preuve d'une prise de conscience ancienne, anticipatrice sur la nécessité d'une «coopération transfrontalière» dans le domaine du partage de l'eau avec des bassins d'aménagement hydroélectriques et hydro-agricoles pour une productivité bénéfique aux peuples du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée, et de la Gambie. Pour le Premier ministre, l'Omvs et l'Omvg constituent «des modèles de gestion transfrontalière en eau».

Initiative 21 lancée

Le Premier ministre a aussi rappelé à l'assistance le rôle récent que le Sénégal a joué au sein du Conseil de sécurité des Nations-Unies en inscrivant la thématique «Eau, Paix et Sécurité» au titre des questions majeures. Pour lui, «la gestion concertée de l'eau n'est pas seulement un choix mais un impératif économique social et environnemental mais également une question d'équité et de justice».

En effet, dit-il, «plus de 3 millions de personnes ont besoin d'un meilleur accès à l'eau et environ un million d'enfants boivent de l'eau insalubre et sont sous la menace de morts à cause de maladies hydriques. Et la triste réalité est que si rien n'est fait, le déficit en eau sera de 40% d'ici 2030 ». «Nos gouvernements, nos communautés et les secteurs privés doivent relever le défi», préconise le Premier ministre, qui fait remarquer que le Sénégal a lancé le programme «Fonds bleu» et a pris des initiatives avec l'Afrique du Sud et l'île Maurice avec le projet Africa Water au sein de l'Union africaine. Le Sénégal qui prendra le relai du Brésil en 2021 pour le 9ème Forum a déjà lancé «L'initiative 21» qui doit formuler des «réponses concrètes». Car selon le Premier ministre, «l'eau doit être source de vie et non de conflits et de maladies. Elle doit être disponible pour tous, pour soigner, pour purifier, pour le bienfait de l'humanité».

Et le Premier ministre de terminer son discours sur une note d'humour et de souhait aussi : «voir le Brésil et le Sénégal jouer la finale de la Coupe du monde et que le Brésil comme pour le Forum de l'eau passe le relais au Sénégal». Le Forum mondial de l'eau vise 4 objectifs principaux : donner de l'importance à l'eau sur l'agenda politique ; débattre des solutions aux problèmes de l'eau du 21ème siècle ; formuler des propositions concrètes et les porter à l'attention du monde et générer un fort engagement politique.

Quand l'eau suscite le stress

Le moins que l'on a pu constater dans les différentes interventions lors du 8ème Forum mondial de l'eau, ce sont les inquiétudes que suscitent la gestion et la préservation de ce liquide précieux.

Après avoir souhaité au gouvernement sénégalais tout le succès pour le 9ème Forum, le président brésilien a souligné l'urgence de la sécurité hydrique face à 2 millions de personnes qui souffrent de problèmes d'assainissement et à des millions de déplacés à la recherche de l'eau.

«La vie sur terre est menacée si nous ne respectons les limites de la nature», a lancé le Président Michel Temer. Pour l'agenda 2032, il préconise des politiques coordonnées pour la gestion de nos ressources hydriques. Car, fait-il remarquer, «il est illusoire de croire que certains peuvent connaître un développement durable en se passant des autres. Il faut des solutions collectives sous le signe du dialogue et de la concertation ». Il a rappelé les immenses efforts faits par le Brésil et annoncé son programme dénommé «Plantation de fleuves avec l'apport du numérique» mais aussi les avancées enregistrées dans la protection de forêts permettant d'influer sur la courbe de la déforestation en Amazonie.

La plupart des orateurs qui se sont succédé ont mis le curseur sur les inquiétudes liées à la gestion de l'eau : les potentiels conflits frontaliers avec 80% des eaux douces aux frontières entre pays, la désertification qui va impacter sur 2 milliards de personnes, le stress hydrique et l'équation de financements estimés à 600 milliards de dollars pour assurer la sécurité hydrique, sans compter celle du traitement des déchets, la pollution industrielle et les effets climatiques.

Ils sont cinq présidents et un vice-président de la République (Slovénie, République Sao Tome, Hongrie, Guyane, Cap-Vert, Guinée équatoriale), quatre chefs de gouvernement (Sénégal, Maroc, Japon, Monaco, République de Corée) ainsi que Madame Audrey Azoulay, Directeur général de l'Unesco et le président du Conseil mondial de l'eau à honorer ce Forum de leur présence.

A signaler que le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne était en compagnie du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, du ministre de l'Hydraulique, Mansour Faye, de l'ambassadeur du Sénégal au Brésil et de plusieurs directeurs dont celui de l'Apix.

CT MAESE