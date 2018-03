Angola: Une mission de l'Institut national d'évaluation présentée mercredi

La réduction des coûts et de temps dans les démarches ainsi que les contraintes qui compliquent… Plus »

L'INAAREES est un organisme supervisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, dont la mission est de promouvoir et de contrôler la qualité des conditions techniques, pédagogiques, scientifiques et des services fournis par les établissements d'enseignement supérieur.

L'activité s'adresse aux responsables des établissements d'enseignement supérieur publics et privés, aux directeurs nationaux, aux ordres socioprofessionnels, aux associations d'étudiants, aux médias et aux autres parties intéressées, lit-on dans la note.

Une note de presse du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation parvenue à l'Angop indique que la rencontre a lieu à l'Hôtel de Conventions de Talatona, sous la devise «Mission de l'INAAREES dans la société: les résultats et les défis »

Luanda — L'Institut national d'évaluation, d'accréditation et de reconnaissance des études supérieures (INAAREES) présente mercredi à Luanda sa mission dans la société afin d'assurer un service public plus efficace.

