Angola: Secrétaire d'Etat pour une formation sur les responsabilités parentales

Luanda — Les institutions de l'État et de la société civile devraient créer des mécanismes de formation et de préparation des parents, dans le but d'assumer une paternité responsable pour le bien-être physique et émotionnel de leurs enfants.

L'idée a été exprimée par Ruth Madalena Mixinge, secrétaire d'Etat à la Famille et à la Promotion de la Femme, lors d'une allocution dans la municipalité de Quiçama, à Luanda, à l'occasion de la Fête des Pères, célébrée le 19 mars.

Elle a déclaré que la réduction des cas de violence domestique et des violations des droits de l'homme dans le pays impliquait un changement de comportement et une valorisation de la cohésion familiale par le dialogue et le renforcement des relations entre les parents.

La secrétaire d'Etat a dit que la responsabilité à l'égard de la protection des enfants était du père, cependant, sans négliger la fonction de la mère et des grands-parents, qui doivent coopérer avec le père afin qu'il devienne un homme capable de jouer son véritable rôle dans la famille.

Elle a ajouté qu'à la lumière de la Constitution de la République d'Angola, les hommes et les femmes ont les mêmes droits et devoirs envers la famille qui est le noyau du développement individuel et collectif de l'être humain.

Ruth Mixinge soutient que la participation active du Père à la maison fortifie les enfants du point de vue individuel et social, en plus de promouvoir la sécurité, l'indépendance, la stabilité émotionnelle et la maîtrise de soi (...).

Elle a ajouté que l'autorité du Père devrait être utilisée pour donner des conseils, générer la confiance et la responsabilité qui ne peuvent pas être compensées avec des biens matériels tels que des jouets, des vêtements, des téléphones mobiles, des voitures et d'autres ustensiles.

"La figure du Père aide à créer des limites aux enfants, à avoir un sens du bien et du mal, à construire des attitudes positives qui contribuent à la formation du caractère et de la personnalité des enfants", a-t-elle souligné.

En ce sens, Ruth Mixinge a appelé les pères à réfléchir sur leur comportement envers leurs enfants, qu'ils soient biologiques ou non, et à chercher un peu de temps pour vivre avec eux de manière à créer des relations affectives fortes et saines.

Au nom du Ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, la secrétaire d'Etat a félicité les pères et les tuteurs qui consacraient leur vie à la protection et au développement intégral de leurs enfants.

En Angola, la fête des pères a été célébrée pour la première fois en 2009. Cette année, la date a été célébrée dans tout le pays sous la devise «Pour la récupération des valeurs (morales), Papa réveille-toi et prends soin de tes enfants».