Afrique: Emprunt obligataire - La BAD lève plus de 2 milliards de dollars

Le 13 mars dernier, à Londres, la Banque africaine de développement (Bad), avait lancé un nouvel emprunt obligataire de référence de 2 milliards de dollars américains (près de 1.066 milliards de FCfa) avec une maturité de 3 ans, arrivant à échéance le 22 mars 2021, avec un coupon 2,625 %, annonce un communiqué de l'institution.

Cette transaction est la première obligation globale de référence émise par la banque en 2018. Elle fait suite, précise-t-on, à l'emprunt obligataire de 2 milliards de dollars avec une maturité de 5 ans exécuté en novembre 2017 et est alignée avec la stratégie de la banque d'émettre des obligations plus liquides et de taille plus importante.

«Aussitôt émise, la transaction a été largement sursouscrite, avec un carnet d'ordres atteignant un montant supérieur à 4,25 milliards de dollars. Plus de 80 investisseurs ont participé à la transaction dont 6 nouveaux investisseurs pour la banque, démontrant un placement diversifié sur le plan géographique et par type d'investisseurs. La qualité exceptionnelle du carnet d'ordres s'illustre par la forte participation des banques centrales et institutions officielles », lit-on dans le document signé par Olivia Ndong Obiang, chargée de communication principale de la Bad.

Il renseigne que la Bad a choisi de tirer parti de l'environnement de marché positif et de l'écartement des « swaps spreads » pour lancer son premier emprunt obligataire de référence de l'année.