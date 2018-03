Angola: L'UE promet de soutenir le processus de décentralisation du pays

La réduction des coûts et de temps dans les démarches ainsi que les contraintes qui compliquent… Plus »

La stratégie de coopération bilatérale UE-Angola vise à aider le pays à se développer en contribuant à la lutte contre la pauvreté et à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en renforçant les institutions et en formant son personnel.

"Nous traversons une période de crise qui affecte tous les facteurs, et l'expérience de l'UE, à l'exemple de ce qu'elle fait aujourd'hui avec l'Assemblée nationale dans l'interaction avec la société civile, peut être décisive, afin que les institutions de droit puissent élever leurs compétences et pour aider l'Assemblée à défendre ses intérêts dans son interaction avec l'exécutif ", a-t-il noté.

"Le rôle de la société civile est large, impliquant les associations, les églises, les institutions académiques, les médias et le syndicat des entrepreneurs qui dans ce contexte de crise économique doivent contribuer à la diversification de l'économie et à la création d'emplois ...", a-t-il souligné.

Il estime que les organisations de la société civile devraient jouer un rôle crucial dans le contexte économique institutionnel actuel du pays et dans les processus des autorités locales, ce qui peut ouvrir des espaces pour une meilleure combinaison et collaboration des pouvoirs politique et législatif.

Luanda — L'Union européenne (UE) soutiendra le processus de décentralisation effective en Angola afin que les municipalités puissent avoir une perspective locale de développement et ne plus dépendre exclusivement du pouvoir central.

