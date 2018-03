Ile Maurice: Plages - Gel de l'octroi des permis d'opération jusqu'à nouvel ordre

Dans la foulée, le Beach Management Plan est en cours. Il s'agira de faire un état des lieux en ce qui concerne les opérateurs de plage et les infrastructures avant de faire des propositions. «Une fois finalisé, le plan sera envoyé au ministère de l'Environnement, puis au Conseil des ministres. Nous voulons harmoniser les plages et offrir des infrastructures décentes au public», indique-t-on à la Beach Authority.

L'autre raison ayant conduit à cette décision : la Beach Authority a commandé un relevé de toutes les plages afin de décider d'une meilleure façon d'accommoder les opérateurs, sans pour autant incommoder les pique-niqueurs. «L'exercice se fera sur les 126 plages de l'île. Actuellement, il y a des eyesores et nous voulons remédier à la situation. Il faut mettre de l'ordre. Nous voulons qu'il y ait plus d'hygiène dans l'intérêt du public», affirme une source autorisée au sein de la Beach Authority.

Il n'est plus possible de faire une demande pour un permis d'opération sur les plages. Elle ne sera pas traitée. Par le biais d'un avis paru dans la presse, la Beach Authority a fait comprendre que jusqu'à nouvel ordre, elle n'étudiera aucune demande. Une des raisons évoquées : il y a trop d'opérateurs sur les plages.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.