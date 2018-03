Ile Maurice: Commission d'enquête sur Sobrinho - L'opposition veut «forcer la main du gouvernement»

Shakeel Mohamed s'en est, dans la foulée, pris au gouvernement. Et plus particulièrement au Premier ministre, Pravind Jugnauth. «C'est dommage que le Premier ministre ne soit plus à l'écoute de la population. Il n'entend pas ce que la population lui demande. À moins qu'il fasse semblant de ne pas entendre.»

Les membres sont en train d'explorer «toutes les mesures parlementaires et extraparlementaires pour ce faire». Au dire du député du PTr, «nous avons pris certaines décisions d'un commun accord. En temps et lieu, nous en informerons la presse».

La cible commune : l'homme d'affaires angolais Álvaro Sobrinho. Ainsi, pour le leader de l'opposition, il s'agit du «scandale du siècle à Maurice». Et au travers d'«actions concertées», l'opposition veut obliger le gouvernement à mettre sur pied une commission d'enquête. «Il faut savoir qui a aidé Álvaro Sobrinho, qui sont ses complices au sein du gouvernement et des institutions», insiste Xavier-Luc Duval.

