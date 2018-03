Seychelles: Le marketing digital - Fait par les touristes, discuté lors de l'atelier de TripAdvisor aux Seychelles

L'opposition seychelloise ne rattifera pas l'accord signé entre les Seychelles et l'Inde pour la construction… Plus »

"Aux Seychelles, le marketing digital a été lancé il y a seulement trois ou quatre ans et pendant ces années nous avons réussi à rattraper la plupart des pays africains et même certains pays européens", a-t-il déclaré.

Il a déclaré que "l'Office du tourisme d'Afrique du Sud est plus avancé dans le domaine que nous et peut-être que nous pouvons apprendre d'eux".

M. Cook a déclaré que certains défis auxquels on pourrait être confronté dans les médias sociaux sont l'accès au contenu, la compréhension de ce que les gens aiment faire dans une destination particulière et la possibilité d'en partager le contenu.

«Ces ateliers sont des pierres angulaires d'une importance capitale, car ils nous offrent une plate-forme inestimable pour échanger des idées, apprendre de nos voisins et tracer un parcours en utilisant nos nouvelles perspectives, informations et connaissances», a déclaré Sherin Francis, directrice général du Seychelles Tourism Board (STB).

Il a ajouté: «Il est important que les destinations et l'industrie du voyage comprennent que le contrôle du marketing est passé des campagnes publicitaires gérés par les destinations elles mêmes aux documents produits par les visiteurs du pays via Facebook, Instagram, critiques et vidéos YouTube.

"Nous parlons des impacts que les médias numériques et sociaux ont sur le secteur du voyage au niveau de l'entreprise et aussi au niveau de la destination", a déclaré Damian Cook, fondateur de E-Tourism Frontiers.

Appelé "TripAdvisor Data Africa 2018", l'atelier voit la participation des représentants du Conseil du tourisme de 10 pays africains, y compris les Seychelles, l'Afrique du Sud et le Kenya. Deux représentants de TripAdvisor et deux de E-Tourism Frontiers - un programme mondial qui développe le tourisme en ligne sur les marchés émergents - y participent également.

