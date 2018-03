Guinée Equatoriale: Putsch raté - Des Français mis en cause témoignent

La Guinée équatoriale soutient que cet immeuble est une annexe de son ambassade du boulevard de Courcelles, dans le 8e arrondissement, et qu'il est donc protégé par les immunités et privilèges prévus par la Convention de Vienne, ce que conteste la France, le ministère français n'ayant jamais donné son feu vert à ce changement d'adresse. Ce différend fait l'objet d'une procédure, depuis février, à la Cour internationale de justice de La Haye.

Les relations France-Guinée équatoriale ne sont plus au beau fixe, notamment suite à l'affaire des biens mal acquis. Le fils aîné du président Obiang a été condamné à trois ans de prison avec sursis et 300 000 euros d'amende par le Tribunal de grande instance de Paris en octobre dernier.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.