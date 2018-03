Madagascar: Réconciliation nationale - Le MDE pour la reprise en main par le FFKM

Madagascar est amené à faire des choix stratégiques sur la manière dont il interagit avec les autres nations.

La journée d'hier a été marquée par le lancement de Madagascar Développement et Ethique (MDE). Il s'agit d'une plateforme, créée officiellement le 23 février 2018, et qui regroupe des organisations de la société civile, des membres du secteur privé et des citoyens avec pour slogan « Malagasy Mijoro, Malagasy Mandroso ». Le Club Développement et Ethique (CDE), membre actif de la société civile malgache depuis sa création le 15 septembre 2000, est le fondateur de cette nouvelle plateforme. MDE est placé sous la houlette de Serge Zafimahova suivant les résolutions de la première assemblée générale. Comme ce sont les idées qui font avancer, la plateforme Madagascar Développement et Ethique se veut être une force d'action devant les obstacles qui empêchent le pays de tirer enfin profit de ses nombreuses richesses. La plateforme compte ainsi mettre en œuvre les propositions avancées par le CDE.

Promouvoir. Cette plateforme abordera ainsi différentes thématiques, de la gouvernance à l'énergie en passant par l'éducation, et mettra en œuvre les réflexions qui y sont apportées depuis près de deux décennies entières par le CDE. Elle va promouvoir la mise en œuvre d'un vrai processus de réconciliation nationale qui a été initié par le Conseil œcuménique des Eglises chrétiennes (FFKM). Elle appelle ainsi à la reprise en main par les Chefs d'Eglises au niveau du FFKM du processus afin d'éviter une nouvelle et grave crise politique qui se profile, déjà, à l'horizon à l'image de ce qui s'est passé récemment à l'Assemblée Nationale à propos de l'adoption des nouveaux textes électoraux. Soit dit en passant le MDM ne fait pas trop confiance au CFM.

Secteur privé. Elle se démarque aussi sur certaine prise de position comme notamment la primeur accordée aux investissements directs nationaux (IDN) dans les différents secteurs d'activités à Madagascar. Cela ne signifie pas que l'on va fermer la porte aux investissements directs étrangers (IDE) et aux partenaires techniques et financiers, mais dans l'une de ses principales réflexions, Madagascar Développement et Ethique estime que les fonds nationaux ne sont pas assez sollicités. D'où la présence remarquée du secteur privé dans la plateforme qui entend peser sur la vie de la Nation à travers ses actions se voulant réfléchies et innovantes. C'est ainsi que la plateforme MDE revendique, par exemple, une politique de soutien aux investisseurs directs nationaux à travers la création et la mise en place d'une banque de développement, laquelle soutiendra à cet effet, l'économie nationale. Derrière son slogan « Malagasy Mijoro, Malagasy Mandroso », Madagascar Développement et Ethique veut raviver le patriotisme et la fierté des Malagasy, des valeurs qui reviennent souvent dans les propos mais qui se font rares dans la réalité, et pourtant qui prennent tout leur sens à l'heure des grands changements géopolitiques. Une nouvelle redistribution des cartes a commencé depuis quelques années.