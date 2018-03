Burkina Faso: Putsch manqué - Les questions de procédure au cœur du procès

«Le Pndes et sa mise en œuvre: quel bilan à mi-parcours?» et «la problématique de… Plus »

Le magistrat a été désigné président d'une juridiction qui a été expressément supprimée par la loi. Le préalable s'impose! On fait comment? Ils veulent donner l'impression qu'on ne veut pas être jugés. Non! Mais on fait comment pour que ça se passe très bien?

Le public a été minutieusement fouillé à l'entrée. Il y a là des partisans de l'ancien régime mais aussi des victimes et leurs proches qui tiennent à assister au procès. Cette journée n'a donné lieu à aucun incident à proprement parler. Les avocats de la défense ont concentré leurs attaques sur le président du tribunal, mettant en cause la régularité du décret qui l'a nommé, lui demandant de se récuser.

Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, suspendu il y a trois semaines, a finalement repris ce mercredi 21 mars à Ouagadougou. Le 16 septembre 2015, des soldats du Régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré, faisant 14 morts et 270 blessés. En tout, 84 accusés sont jugés dans cette affaire, dont les 2 principaux acteurs : les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé qui étaient présents à la reprise des audiences.

