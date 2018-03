Burkina Faso: Procès du coup d'Etat manqué - Plain-pied dans la bataille procédurale

Le procès du coup d'Etat manqué a repris le mercredi 21 mars 2018 dans la salle des banquets de Ouaga 2000. La bataille procédurale, menée depuis l'entame du jugement par les avocats de la défense, s'est poursuivie. Au grand dam de leurs confrères de la partie civile, qui dénoncent un «faux débat ».

Il venait de s'écouler une quarantaine de minutes après l'arrivée des 84 accusés, lorsque le procès du coup d'Etat manqué a repris, hier mercredi 21 mars 2018 dans la salle des Banquets de Ouaga 2000, à 9 heures précises. Les deux généraux, Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé, sont apparus tout sourire à l'audience. «Je suis serein», a même lancé le second depuis le box des accusés à une consœur de la presse internationale, qui lui semble familière.

En ouvrant ainsi la seconde audience du procès, le président du tribunal militaire, Seydou Ouédraogo, a immédiatement ordonné la poursuite du tirage au sort des trois juges assesseurs militaires titulaires et de leurs suppléants, en vue de la constitution de sa juridiction. S'agissant des juges assesseurs militaires titulaires, il a été question de désigner essentiellement deux soldats, puisque le premier, en la personne du général de division Tenga Robert Djiguemdé, avait été retenu à l'audience inaugurale. Il avait été le seul à faire l'unanimité dans le lot des généraux, les autres ayant été récusés pour diverses raisons, soit par l'accusation soit les avocats de la défense.

Conformément donc à la loi, il fallait trouver deux autres juges dans le grade inférieur, notamment celui des colonels, pour atteindre le nombre requis. Ce qui a été fait, sous la supervision des greffiers, avec au final un choix porté sur le médecin-colonel Armand Claude Kabré et le colonel Ludovic Ouédraogo. Le même procédé est utilisé pour choisir les trois juges assesseurs militaires suppléants, à savoir le médecin-colonel Kologo Koudougou, le lieutenant-colonel Vincent de Paul Ouédraogo et le lieutenant-colonel Adam Néré.

Tous ont prêté serment pour servir avec loyauté, séance tenante, en vertu des dispositions prévues par le Code de justice militaire. Ce cérémonial a permis une suspension de l'audience à 9 h 55 minutes. A chacune des étapes de désignation des juges assesseurs, le procureur militaire, Alioun Zanré, les avocats de la défense et de la partie civile ont exercé, en toute indépendance, leur droit de récusation sur les prétendants.

A la reprise, à 11 h 18 minutes, la parole a été donnée aux avocats de la défense, dont Me Mathieu Somé et Edasso Bayala. Ils sont restés campés sur leur position, comme à l'ouverture du procès, le 27 février dernier, en soulevant encore des «observations préliminaires» relatives à l'irrégularité dans la composition du tribunal militaire.

Empêcher d'entrer dans le fond du dossier ?

Le premier grief soulevé a concerné l'«irrégularité» du décret nommant le président et les membres du tribunal devant la chambre de jugement, alors que cette instance a été supprimée et remplacée par la chambre de première instance, à l'issue de la révision du Code de justice militaire en 2017.

Pour la défense, le tribunal constitué n'est pas alors la chambre de première instance, devant laquelle leurs clients sont cités à comparaître. Ce qui, à leur sens, dénote de son incompétence à connaître du dossier du putsch. Deuxième préoccupation des avocats de la défense, l'expiration du mandat d'une durée d'une année des magistrats civils siégeant au parquet militaire, nommés en 2016.

Le troisième souci exposé par les conseils des accusés, la « violation » du principe de tirage au sort des juges assesseurs, pour reprendre l'expression de Me Mathieu Somé. En l'espèce, ils ont estimé que la désignation du général Tenga Djiguemdé est caduque, étant donné que celui-ci avait été promu à la première audience, au moment où le décret de nomination du président du tribunal n'était pas encore entré en vigueur.

En tout état de cause, les avocats de la défense ont invité le juge Ouédraogo a tiré les conséquences de ces observations et à se dessaisir de l'affaire. «S'il s'agit d'un lynchage juridique qu'on nous dise. Nous ne voulons pas être complices d'un procès inéquitable. Nous n'avons pas peur de ce procès. Nous voulons qu'il se tienne, mais dans les règles de l'art et non dans la précipitation », a martelé Me Bayala. Ses collègues de la partie civile voient en cette stratégie de déstabilisation du tribunal, un « faux débat ».

Me Guy Hervé Kam n'est pas passé par quatre chemins pour déplorer l'attitude de ses confrères à l'audience. « C'est la même stratégie que les avocats de la défense ont adoptée depuis le 27 février dernier. Ils veulent nous empêcher d'entrer dans le fond du dossier. Le tribunal ne doit pas jouer à ce jeu », a-t-il affirmé.

Son collègue, Me Prosper Farama, lui, trouve que les défenseurs d'en-face font du « chantage » au tribunal. Le procureur militaire s'est aussi inscrit en faux vis-à-vis du comportement de la défense qui, de son avis, cherche coûte que coûte à méconnaître le président du tribunal, dont la légalité ne pose guère problème. Les débats ont été très vifs jusqu'à la seconde suspension de l'audience, intervenue à 14 h 55 minutes, pour le déjeuner.

Me Christophe Birba, l'un des avocats de la défense, va d'ailleurs profiter de cette pause, pour revenir à la charge en introduisant une requête en récusation du président du tribunal et du juge conseiller. Au motif, que leur impartialité serait mise en cause, car ayant été nommés par le ministre de la Justice, Réné Bagoro, victime du coup d'Etat, et constitué partie civile dans l'affaire.

Au retour en salle, à 16 h 07 minutes, le président du tribunal a entendu longuement l'auteur de la requête, avant de se tourner vers le parquet militaire pour sa réquisition. Le procureur militaire a, une fois de plus, souligné, qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat par rapport au statut du tribunal. « Ce n'est pas parce qu'on est victime, qu'on ne peut pas être nommé ministre. Il faut faire la différence entre M. Bagoro, victime, et le ministre », a mentionné M. Zanré.

Pour sa part, le président du tribunal militaire a promis réagir aux observations et à la requête sus-évoquée, avant de suspendre l'audience aux environs de 17 h 20 minutes, pour des « raisons de sécurité ». Il a annoncé après coup sa reprise, pour ce jeudi 22 mars 2018, à 8h 30, avec pour ambition de recevoir les « exceptions » de procédure.

Un membre de l'Azawad dans le box des accusés

Dans le dossier du putsch, il est avec le général Djibrill Bassolé, les deux accusés placés en résidence surveillée. Le trentenaire Sidi Lamine Oumar, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un membre du Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), un groupe armé qui opère dans la région de Tombouctou au Mali. Il est accusé d'incitation à la commission d'attentat à la sûreté de l'Etat, pour avoir laissé un message sur le répondeur du général Diendéré au temps fort du coup de force, lui demandant s'il avait besoin d'aide, d'après nos confrères de Jeune Afrique. Il avait été arrêté à Ouagadougou, où il vivait au moment des faits.

Taxé de pro-Diendéré, il échappe à un lynchage

Un incident au sein du public présent au procès a marqué la reprise de l'audience ce 21 mars 2018. En effet, aux environs de 7h35, alors que la salle se remplissait au fur et à mesure avant le début du jugement et que l'on testait la sonorisation de la salle d'audience, un jeune dans l'assistance s'est mis à danser sur un air musical. Certaines personnes dans le public ont perçu cet acte comme de l'insolence à leur égard. Elles ont alors manifesté bruyamment leur mécontentement vis-à-vis de l'indélicat danseur, donnant même l'impression de vouloir en venir aux mains.

Le monsieur a été vidé de la salle par la sécurité. Une fois dehors, il a encore tenu des propos « provocateurs » selon des témoins et a manqué cette fois-ci de se faire lyncher, n'eût été l'intervention de quelques personnes qui l'ont protégé. L'incident a servi d'occasion au greffier en chef de rappeler au public désireux de suivre le procès de s'abstenir de toute manifestation de parti pris, au risque de se voir appliquer la rigueur de la loi.

La sono défaillante

Le dispositif audiovisuel mis en place pour permettre au public de suivre les débats à l'occasion de ce «procès historique » commence à faire des siennes. Si la sonorisation a été performante contrairement aux écrans télé lors de la première audience, le deuxième jour des débats a laissé entrevoir des défaillances. Les micros ont en effet commencé à crasher, entrecoupant parfois les propos des avocats surtout. Ce qui, à chaque fois, a obligé le président du tribunal à demander qu'on leur change le micro afin de permettre une bonne écoute à l'assistance. Quant aux écrans télé disposés devant le juge, ils sont restés décidément noirs, posant la question de leur utilité à ce procès. Vivement donc que les prochaines audiences donnent lieu à un dispositif efficient.

Ces amabilités sarcastiques entre avocats

Le deuxième jour d'audience, qui n'a consisté qu'aux observations préliminaires des avocats de la défense a donné lieu à un échange d'amabilités entre avocats de la partie civile et ceux de la défense. Ainsi, a-t-on pu entendre des qualificatifs du genre «mes excellents confrères de la défense», «mon très cher ami... ». Dans la lancée de leurs argumentations, Guy Hervé Kam et Prosper Farama d'un côté, et Birba Christophe et Prosper Salembéré de la défense se sont mutuellement invités à revoir leurs notions sur tels ou tels aspects du droit avec un lyrisme teinté de sarcasme qui a souvent fait sourire l'assistance.

«Que la loi soit appliquée aux officiers non comparants »

Le président du tribunal, Seydou Ouédraogo a manifesté son incompréhension sur l'absence de certains officiers militaires à l'audience du mercredi 21 mars 2018. Il s'agit notamment du colonel-major Traoré Jean-Calvin et du lieutenant-colonel Rouamba Désiré. En effet, lorsque leurs noms ont été successivement tirés pour être proposés comme juges militaires assesseurs, ils n'ont pas comparu devant le juge. Interrogé, le procureur militaire a aussi exprimé son incompréhension puisque des notifications leur ont été faites. Il a alors demandé que la loi leur soit simplement appliquée.

Des jeunes payés pour suivre le procès ?

Lors de ce deuxième jour d'audience, des jeunes se sont adonnés à une scène pour la moins intrigante. En effet, ils se sont retrouvés hors de la salle d'audience, sur le terrain jouxtant la salle de conférence de Ouaga 2000, à l'abri des regards pour se partager de l'argent. Sur la base d'une liste que tenait l'un d'eux, ils se sont distribué 2 000 F chacun. A ce que l'on a entendu de leur conversation, il s'agirait de frais de carburant pour venir suivre le procès. Un spectacle assez curieux pour être relevé : qui a intérêt à remettre 2 000 F à des jeunes pour aller suivre un procès ?