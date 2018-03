Kenya: L'ambassade des Etats-Unis lance une campagne contre les «fake news»

Paris, le 21 mars - CFAO et Michelin annoncent ce jour la conclusion d'un accord portant sur l'importation et la… Plus »

Josiah Olo a 25 ans. Il participe à la campagne et reconnaît avoir propagé des fake news. « Je postais ou partageais n'importe quoi sur WhatsApp ou les réseaux sociaux. Les gens sont trop feignants pour vérifier, ou ils veulent devenir célèbres en diffusant des informations que les autres n'ont pas. Mais aujourd'hui je fais très attention. Je pense que la campagne va m'apprendre beaucoup de choses et je pourrai ensuite dire à mes amis d'être vigilants. »

Pour Carole Kimutai, du groupe de presse Standart, le phénomène est clairement en hausse au Kenya. « Les Kényans considèrent leur téléphone comme leur meilleur ami. Nous sommes aussi une société très politisée, avec les grandes tribus contre les petites, ceux qui possèdent contre ceux qui n'ont rien, ce sont des questions très émotionnelles pour nous, comme le football. Et des gens profitent de ça. Ce phénomène nous donne mal au crâne et nous a contraints à adapter nos méthodes de travail. »

