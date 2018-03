Bénin: La justice met en garde contre la diffusion d'images de crimes rituels

La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor du Bénin lance sur le… Plus »

La justice met aussi en garde : les réseaux sociaux ne sont pas un espace de non-droit. « La divulgation, sans précaution, d'images macabres, constitue une infraction à la loi pénale. La diffusion de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées, est punie de peine d'emprisonnement et d'amendes. Il existe aujourd'hui des moyens technologiques pour retrouver les auteurs des messages postés sur les réseaux sociaux. La poursuite sera dirigée, non seulement contre ces auteurs, mais aussi contre toute personne relayant les fausses informations ».

Les images qui circulent sur WhatsApp et Facebook montrent des corps d'enfants, de femmes et d'hommes mutilés. Elles sont présentées comme des sacrifices humains pour un fétiche qui donne richesse et gloire. Un enregistrement faisant l'apologie des crimes rituels a aussi été largement diffusé.

Au Bénin, les autorités judiciaires montent au créneau face à la psychose qui gagne le pays. Depuis quelques jours, des images de crimes rituels circulent sur les réseaux sociaux. Des crimes qui sont attribués à ceux qu'on appelle les « gaïman », ces escrocs qui sévissent sur Internet, et qui auraient besoin d'un fétiche pour réussir leurs arnaques. Le parquet de Cotonou prévient : il poursuivra évidemment les auteurs et les complices d'homicides mais aussi ceux qui diffusent toutes ces informations.

