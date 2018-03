Nigeria: Enlèvement des lycéennes de Dapchi - 106 libérations et de nombreuses questions

Rabat, le 21 mars 2018 – L’Institut Amadeus, Think Tank marocain indépendant, catalyseur de… Plus »

Active à la frontière avec le Niger et sur les contours du lac Tchad, sa faction préfère gagner le soutien de la population locale pour asseoir son pouvoir et ainsi s'attaquer aux objectifs militaires ou étatiques.

A moins d'un an de l'élection présidentielle au Nigeria, Les circonstances de cette libération soulèvent de nombreuses interrogations. En annonçant ouvertement, il y a dix jours, privilégier la négociation plutôt que la force pour libérer les jeunes filles de Dapchi, Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, a rompu avec les méthodes musclées de son exécutif. Signe que ces enlèvements et plus généralement la question sécuritaire sont désormais très politiques.

Les jeunes filles sont arrivées à Dapchi aux alentours de 8 heures, heure locale, ce mercredi matin, à bord de neuf véhicules. Elles ont été déposées non loin de l'école où elles avaient été enlevées il y a un peu plus d'un mois par des membres de Boko Haram.

