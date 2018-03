Congo-Brazzaville: Musique - « Daffodils » déjà sur le marché

L'opus a été réalisé par le collectif de musiciens « Sans soucis expérience », dont fait partie la chanteuse italo-congolaise basée à Londres, Giulia Grispino.

« Daffodils » contient quatre chansons « Daffodils », « Cherry Pine », « Panta Rei » et « Every Night » inspirées essentiellement de la soul, du hip-hop et du jazz. Ces chansons, explique Giulia Grispino, sont la représentation des trois facettes temporelles ressenties dans le moment présent. « C'est au présent qu'existe la qualité la plus importante de l'évolution humaine : l'inclusion. Notre identité se nourrit de nos souvenirs et de nos rêves, qui sont donc des aspects essentiels et intégraux de notre personnalité. Grace à eux, nous pouvons atteindre un épanouissement complet», indique la jeune chanteuse.

Elle explique que « Daffodils » est le mouvement d'une génération qui découvre l'importance du temps présent. « À la recherche de leur identité, ils explorent leur passé et leur futur. Toujours en mouvement, on évolue afin de trouver un équilibre émotionnel, gagnant en sagesse au travers de nos expériences et expérimentations », précise Giulia Grispino. « Sans soucis experience » est un collectif de musiciens qui a fait ses premiers pas dans la scène musicale de Londres à la fin de l'année 2017.

«Sans soucis» est la philosophie du collectif qui regroupe diverses influences musicales et culturelles africaines et européennes. Le collectif collabore également avec des artistes locaux à Londres sur des causes socialement pertinentes pour, explique-t-on, élargir et révolutionner l'expérience musicale actuelle et ouvrir un pont entre différentes formes d'expression artistique. « Avec ce projet, nous donnons un nom et une voix à ceux qui nous aiment et croient que l'art est l'outil le plus puissant pour communiquer, inspirer les gens, les faire avancer, les changer et surtout les représenter et les unifier », fait-on savoir.

Les membres du collectif sont Giulia Grispino (chant, guitare), Yohan Kebede (piano, claviers), Nicolas Haag (guitare), Jonathan Moko (basse), Liv Barath, Caitlin Sinclair et Jaka Skapin (choeurs).