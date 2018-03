Afrique Centrale: CIRGL - Les parlementaires satisfaits de l'amélioration de la situation sécuritaire au Burundi

Le Forum des parlements des Etats membres de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) a tenu, du 19 au 20 mars, sa première session extraordinaire à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC). Le Congo-Brazzaville y était représenté par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba.

Au terme des travaux, les parlementaires membres de cet espace géographique se sont réjouis de l'amélioration de la situation sécuritaire au Burundi et ont réaffirmé leur soutien au dialogue inter-burundais placé sous la médiation de la communauté de l'Afrique de l'est.

Ils se sont finalement accordés sur la nomination du secrétaire général du Forum, l'Ougandais Onyango Kakoba, pour un mandat unique de trois ans. « Après les trois ans, le parlement de la République centrafricaine présentera un candidat au poste de secrétaire général pour un second mandat unique de trois ans », a déclaré Isidore Mvouba à la presse, à la fin des travaux.

Par ailleurs, les participants à cette réunion ont également encouragé le gouvernement de la République Centrafricaine à prendre des mesures nécessaires, en coopération avec ses partenaires, de poursuivre la mise en œuvre du secteur de la sécurité, y compris le Programme de désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement et reconstruction des forces de défense professionnelles et républicaines qui reflètent toute la société centrafricaine.

En outre, ils ont demandé aux parties en conflit au Soudan du Sud de s'engager en faveur d'un cessez-le-feu permanent, de poursuivre la mise en œuvre de l'Accord de paix en mettant un accent particulier sur la mise en œuvre du Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants, et d'établir un calendrier déterminant des activités devant aboutir à une transition et aux élections.

De même, les parlementaires ont décidé d'envoyer des missions d'information parlementaires pour appuyer les parlements nationaux dans la consolidation des processus de paix et de sécurité durables au Burundi, en République Centrafricaine et au Soudan du Sud.

Ils ont condamné, par la même occasion, la violence perpétrée contre la population civile, et demandé à ce que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice. Les participants à ces retrouvailles ont apprécié positivement la publication du calendrier électoral en RDC et demandé à tous les acteurs politiques et sociaux de s'inscrire dans cette perspective de se préparer pour les élections prévues le 23 décembre 2018.

Les parlementaires ont approuvé, de ce fait, le principe de l'initiative parlementaire pour renforcer la gouvernance et la gestion des conflits violents dans les Etats membres de la CIRGL, et décidé de confier au secrétaire général, agissant en concertation avec la présidence du Forum, la mission de mener les recherches nécessaires et de faire des propositions y relatives pour la prochaine assemblée plénière.

Notons que le Forum des parlements de la CIRGL a été institué le 4 décembre 2008 à Kigali, au Rwanda, en vue de promouvoir, de maintenir et de renforcer la paix et la sécurité dans cet espace, conformément à la volonté exprimée par les chefs d'Etat et de gouvernement dans le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs signé le 15 décembre 2006, à Nairobi, au Kenya. Le Forum des parlements de la CIRGL regroupe douze pays : Angola, Burundi, Kenya, Ouganda, Centrafrique, Congo, RDC, Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie et Zambie.