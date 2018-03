Congo-Brazzaville: CAN handball dames 2018 - Les commissions du comité d'organisation mises en place

Le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, a installé dans leurs fonctions, le 20 mars à Brazzaville, les membres des huit structures spécialisées pour les préparatifs la compétition continentale dénommée "Challenge Edith-Lucie-Bongo-Ondimba" qui se disputera au Congo du 2 au 12 décembre.

Les commissions spécialisées mises en place se chargeront de la préparation de la délégation congolaise à la 23e édition de la Coupe d'Afrique de handball version féminine qui depuis deux ans est dénommée "Challenge Edith-Lucie-Bongo-Ondimba". Elaborer et exécuter le programme de préparation des athlètes congolais et encadreurs techniques, suivre et évaluer les programmes de préparation figurent au nombre des missions assignées au comité national préparatoire regroupant toutes les commissions et présidé par le ministre des Sports et de l'éducation physique.

Commissions

La commission Administration, finances et accréditations est dirigée par Marcel Mberi. Les autres commissions : Transport, hébergement et restauration (Pierre Mpouo) ; Equipement et installations sportives (Albert Ngombet) ; Technique sportive (Jean Nganga), Sécurité (Jean Pierre Okiba) ; Marketing et sponsoring (Franck Ayessa) ; Communication et médias (Louis Ngami) ; Santé et antidopage (Jean Pierre Elenga Okandze).

Après la mise en place de ces commissions, le président de la Confédération africaine de handball, Arémou Mansourou, effectuera une deuxième mission d'inspection à Brazzaville du 15 au 20 mai, a indiqué le président de la Fédération congolaise de la discipline, Jean Claude Ibovi. « Après avoir payé le quotient d'attribution et défini le cadre sur l'organisation de la compétition, les techniciens vont se mettre au travail pour bâtir une équipe capable de relever le défi qui nous attend », a-t-il déclaré. En qualité de pays organisateur, en effet, le Congo doit disposer d'une équipe à la hauteur de la compétition en se faisant une place sur le podium à défaut de remporter le titre mis en jeu.