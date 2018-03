Congo-Kinshasa: Enjeux sécuritaires - Tenue imminente d'une conférence sur la paix en Ituri

Dans le compte rendu du Conseil des ministres du 20 mars, il a été indiqué que la tension commence à baisser progressivement dans la province, notamment dans la ville de Bunia, bien que la confiance entre les deux communautés antagonistes Hema et Lendu ne soit pas encore totalement rétablie.

L'organisation imminente d'une conférence sur la paix en Ituri est sans doute la grande nouvelle contenue dans le compte rendu de la neuvième réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue le 20 mars dernier à l'Hôtel du gouvernement. Ce forum, très attendu, est censé poser les bases de la pacification de cette province et promouvoir une paix durable dans cette partie du pays en proie à un cycle de violence depuis décembre 2017. Le bilan des affrontements intercommunautaires entre les Hema et les Lendu est simplement ahurissant. D'après des sources, une centaine de personnes ont été tuées, et plus de deux mille cases incendiées depuis le début des violences. Le climat d'insécurité qui prévaut dans cette province, sur fond d'exaspération de la tension entre les Hema et les Lendu, a, entre autres, eu comme conséquences : le déplacement massif de la population en interne et des réfugiés vers l'Ouganda voisin, la psychose d'insécurité sur l'ensemble du territoire de Djugu et l'effritement subséquent de l'autorité de l'État.

Conscient du danger que représentent les violences observées dans le territoire de Djugu et qui touchent tous les onze secteurs et chefferies avec le risque d'embrasement de toute la province, le gouvernement est passé à l'action en prenant une série des décisions. Sans en dire plus, l'option d'organiser une conférence sur la paix en Ituri, dans le meilleur délai, a été actée. Selon certaines indiscrétions, il se pourrait que le chef de l'État, Joseph Kabila, fasse une descente sur le terrain pour se forger une conviction sur ce qui s'y passe réellement. Fort des éléments d'informations que le vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur, Henri Mova, lui a rapportés, il va sans dire que l'arrivée imminente de Joseph Kabila est porteuse d'espoir pour la population locale. Henri Mova, en effet, s'était rendu en Ituri en éclaireur, pour s'enquérir de la situation.

Au-delà de la conférence sur la paix en Ituri dont la date est à fixer, le gouvernement a également décidé d'intensifier les opérations militaires, afin d'imposer la paix et rétablir l'ordre public, spécialement en éliminant les coupeurs de routes et en reprenant le contrôle du littoral lacustre (lac Albert). Sur la même lancée, décision avait aussi été prise de « réactualiser la cartographie des déplacés internes et externes afin de les inciter à regagner leurs milieux d'origine » et de « redynamiser la vie de la province, notamment en encourageant la cohésion entre les communautés locales et de poursuivre la sensibilisation pour la cohabitation pacifique des deux communautés antagonistes ».

Répondant aux allégations d'une certaine presse internationale en mal de sensation et à certains rapports alarmants de quelques acteurs internationaux, le gouvernement a indiqué qu'il n'a été observé « ni surmilitarisation de la région, ni un quelconque conflit entre différentes technostructures sécuritaires opérant dans l'Ituri ».