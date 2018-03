Congo-Brazzaville: Donation - Les femmes d'Assoc assistent les orphelins des centres Espace enfants et Jean-Baba

Des vivres ont été remis, le 21 mars à Pointe-Noire, aux pensionnaires des deux centres situés respectivement dans le premier arrondissement, Emery-Patrice-Lumumba, et le deuxième, Mvou-Mvou, dans le cadre de la poursuite des activités du mois de mars réservé à la femme.

Les dons des femmes de l'Association de soutien aux orphelins du Congo (Assoc) étaient composés de sacs de sucre, de riz, de cartons de tomate, de filets d'oignon, de cartons de lait, de spaghettis, de bidons d'huile, d'eau minérale, de serviettes intimes, de papiers hygiéniques, de couches pour bébés et autres. Réceptionnant ces dons, Maman Pascaline et Céline Molari, respectivement responsables des centres Espace enfants et Jean Baba, ont remercié les donatrices. «L'Assoc n'est pas à son premier geste à l'endroit des enfants orphelins du Congo, en général, et ceux des orphelinats de Pointe-Noire, en particulier. Ainsi, conformément à la Bible, celui qui donne aux démunis, aux orphelins et veuves prêtent à Dieu. Nous souhaitons donc bon vent au président et à d'autres membres de cette association », ont-elles déclaré.

Édifiant la presse sur le sens de ces dons, Ankelé Michele Fabia, membre d'Assoc, a expliqué qu'en plus du soutien aux enfants orphelins, son association, à travers sa branche Aumône sans frontière, soutient également d'autres enfants démunis, abandonnés ou rejetés qui ne vivent pas dans les orphelinats. « Assoc est une association à caractère religieuse. Elle s'appuie sur les écritures bibliques pour apporter de l'aide aux enfants orphelins et autres enfants du Congo », a-t-elle signifié.

Notons que ces retrouvailles ont été marquées par les exhortations divines faites par deux membres d'Assoc, Francia Ngafira et Natacha Mavoungou. C'est depuis le 10 mars que les femmes d'Assoc procèdent à la remise des dons à quelques orphelinats de la ville. L'activité se poursuivra jusqu'au 24 mars à travers d'autres centres d'accueil d'enfants de Pointe-Noire.