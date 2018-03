Congo-Brazzaville: Force publique - Lancement officiel de l'exercice multinational Obangame Express 2018

Les activités de l'opération ont officiellement commencé, le 21 mars, à Pointe-Noire, sous les auspices du capitaine de vaisseau Réné Nganongo, chef d'état major de la marine nationale, accompagné du général Jean Olessongo Ondaye, commandant de la zone militaire de défense n°1, des autorités civiles et militaires des départements de Pointe-Noire et du Kouilou et des représentants des pays du golfe de Guinée.

L'exercice annuel et multinational de sécurité maritime, Obangamé Express 2018, est organisé par le commandement américain pour l'Afrique, de concert avec les institutions régionales, notamment le Centre de la sécurité maritime de l'Afrique centrale (Cresmac) et le Centre de la sécurité maritime de l'Afrique de l'ouest. Obangamé, qui signifie « Mettons-nous ensemble » en langue fang, est une opération qui vise à promouvoir l'inter-opérabilité et l'efficacité des différents acteurs de la région maritime du golfe de Guinée, de concert avec leurs partenaires américains et européens en vue de contrer la piraterie et les activités illicites dans ce golfe. Cet exercice vise donc essentiellement la promotion de l'inter-opérabilité des marines africaines, l'harmonisation des standards des procédures opérationnelles, la mise en œuvre sur le plan opérationnel des accords régionaux.

Dans sont mot d'ouverture, le capitaine de vaisseau Réné Nganongo a rappelé que les actes de piraterie, les trafics illicites de tout genre enregistrés dans la sous-région entraînent des conséquences sur la stabilité en Afrique centrale. « Les menaces d'insécurité maritime persistent toujours et certaines impactent négativement sur les économies nationales des pays concernés. Parmi celles-ci, on peut citer la pêche illégale non autorisée, la présence des embarcations dans le périmètre de sécurité des installations pétrolières et autres. Ainsi, devant ce tableau, la mutualisation des moyens d'informations et d'interventions semble indispensable car cela concourt avec la philosophie du vocable Obangamé », a-t-il signifié.

S'exprimant à l'occasion de cette rencontre, le général Jean Olessongo Ondaye a indiqué que la version 2018 de cet exercice multinational est un évènement qui honore l'ensemble de toute la force publique territoriale. « Obangamé Express 2018 rime bien avec l'esprit du Groupe d'anticipation stratégique institué par la hiérarchie de la force publique congolaise et qui incite à la cohésion et à la solidarité pour affronter et relever ensemble les défis sécuritaires de notre temps. Messieurs les préfets, veuillez transmettre au gouvernement de la République et plus particulièrement au président de la république, chef suprême des armées, notre engagement indéfectible et notre disponibilité à toute épreuve », a-t-il déclaré. Le clou de la rencontre a été marqué par un apéritif offert pour la circonstance, suivi d'une visite guidée du Cresmac et du Centre opérationnel de la marine. La fin de cet exercice est prévue pour le 29 mars.