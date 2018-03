Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Une pétition lancée pour réclamer une commission d'enquête

Pour Nilen Vencadasmy, les citoyens n'ont pas vraiment une plateforme pour réclamer cette commission d'enquête. Et «cette pétition leur donne l'occasion de se manifester. Il y a trop d'éléments inquiétants. On ne peut pas fermer les yeux en se disant simplement que la présidente de la République a démissionné de son poste», avance-t-il.

Les membres de Nou Repiblik avancent également que la population a le droit de connaître les liens entre l'homme d'affaires angolais Álvaro Sobrinho et les politiciens locaux. D'autant plus, disent-ils dans la pétition, que «jusqu'à présent, les informations concernant Álvaro Sobrinho associent le personnage à un vaste scandale financier que ses soutiens politiques à Maurice ont tenté de minimiser».

Pourquoi une telle démarche ? «Ce n'est pas possible que la présidente et le Premier ministre aient pu ainsi mettre à mal la stabilité du pays sans que la population ne soit informée des circonstances réelles qui ont provoqué cette crise constitutionnelle», peut-on lire dans la pétition.

